Томатный сок оказался особенно эффективен против сальмонеллы

Исследовательская группа провела исследование, чтобы разгадать механизм, лежащий в основе антимикробного действия томатного сока. Результаты исследования показали, что два специфических антимикробных пептида в геноме томатов играют ключевую роль в разрушении бактериальной мембраны — защитного щита, ограждающего патогенные микроорганизмы от угроз окружающей среды. В результате такого целенаправленного воздействия патогены становятся уязвимыми и подверженными уничтожению.

Проведя серию тщательных лабораторных экспериментов, исследователи продемонстрировали эффективность томатного сока против Salmonella Typhi, включая ее гипервирулентные варианты, а также других энтеральных патогенов, которые могут вызывать инфекции пищеварительного и мочевыводящего трактов. Полученные результаты позволяют предположить, что томатный сок может служить натуральной и эффективной диетической добавкой для борьбы с этими вредоносными бактериями и потенциально снижать риск возникновения сопутствующих заболеваний.

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