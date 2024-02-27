Тонкий кишечник оказался способен изменять свой размер

Тонкий кишечник оказался способен изменять свой размерК такому выводу совсем недавно пришли учёные из Копенгагенского университета
Один из наиболее ярких примеров пластичности кишечника можно увидеть у животных, которые месяцами могут находиться без еды или в спячке. Что касается человека, то во время беременности у женщины увеличивается размер кишечника для лучшего усвоения питательных веществ и поддержания роста плода.
Учёные из Лаборатории Коломбани Андерсена на отделении клеточной и нейробиологии факультета биологии Копенгагенского университета изучили механизмы, регулирующие пластичность кишечника. Последние результаты их исследований были опубликованы в журнале Nature Communications.
Воспользовавшись набором генетических инструментов, доступных у плодовых мух, специалисты исследовали механизмы, лежащие в основе изменения размера кишечника в зависимости от потребления питательных веществ. Оказалось, что недостаток этих веществ приводит к накоплению клеток-предшественников, которые не могут дифференцироваться в зрелые клетки. В результате объём кишечника уменьшается. Однако после восстановления питания эти клетки легко превращались в зрелые и кишечник увеличивался.
В качестве критических регуляторов этого процесса были определены учёными активины.