Топ-5 блюд и напитков для укрепления кишечника

Топ-5 блюд и напитков для укрепления кишечникаКомбуча, например
Эксперты по здоровому питанию перечислили ферментированные продукты, которые особенно полезны для кишечника.
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1. Кефир.
В нём содержится много витамина B12, кальция, магния, витамина K2, биотина, фолиевой кислоты, ферментов и пробиотиков.
2. Комбуча.
Чайный гриб может похвастаться чрезвычайно высоким содержанием пробиотиков.
3. Квашеная капуста.
Этот продукт содержит здоровую дозу пробиотиков и клетчатки.
4. Кимчи.
По сути, это более острая версия квашеной капусты. Обычно в блюдо добавляют чеснок, имбирь и перец чили. Они дают продукту мощные противовоспалительные свойства.
5. Мисо.
Мисо — это паста с интенсивным вкусом, приготовленная из ферментированного ячменя, риса или соевых бобов. Содержит пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника.