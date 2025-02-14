Тот самый Ozempic для похудения стал портить зрение

Исследователи из Университета Юты и других учреждений связали эти препараты с тремя глазными заболеваниями, которые могут привести к слепоте. Одно из самых опасных — NAION, редкое заболевание, вызванное снижением притока крови к зрительному нерву. Предыдущие исследования также указывали на повышенный риск NAION у пациентов, принимающих препараты GLP-1. У некоторых участников исследования зрение улучшилось или перестало ухудшаться после прекращения приема препарата, в то время как другие продолжали лечение без проблем.

Врачи не уверены, что препараты напрямую вызывают эти проблемы. Возможно, резкие перепады сахара в крови, вызванные приемом лекарств, способствуют потере зрения. Некоторые клетки зрительного нерва также имеют рецепторы GLP-1, что может быть еще одним фактором.

Эксперты говорят, что необходимо провести дополнительные исследования.

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