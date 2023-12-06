Трансплантация органов пожилых ускорила старение пациентов

У молодых мышей и мышей среднего возраста, перенесших пересадку сердца от своих пожилых собратьев, наблюдалось ухудшение физических возможностей, в том числе сокращение времени бега и силы хвата. Поразительно, но у мышей среднего возраста, получивших старые сердца, наблюдались повышенная тревожность, ухудшение памяти и снижение способности к обучению.

Исследование показало, что эти эффекты ускоренного старения связаны с высвобождением факторов, связанных со старением, и митохондриальной ДНК из старых трансплантатов. Однако появился потенциальный луч надежды - лечение старых мышей-доноров сенолитиками, препаратами, подавляющими старение, перед извлечением органов смягчало симптомы у мышей-реципиентов.

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