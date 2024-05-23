Трата денег на впечатления оказалась полезна при одиночестве

Более ранние исследования Амита Кумара показали, что посещение концертов, покупка еды в ресторанах и путешествия по миру приносят людям гораздо больше удовлетворения, чем покупка новой машины или модной одежды.

В ходе нового исследования учёные провели семь экспериментов. В них участвовали более 1400 человек, которые должны были совершать покупки, дающие какой-то опыт или материальную вещь.

По сравнению с покупками материальных вещей у людей, которые тратили деньги на получение опыта (например, на концерты), было сильнее чувство родства и связи с другими. Одна из причин этого заключается в том, что переживания являются большей частью личности человека, чем материальные блага. Участники в среднем оценили в 7,21 балл своё ощущение того, что покупки, основанные на опыте, составляют часть их личности. С материальными благами это составляло 5,92 балла.