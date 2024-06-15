Тренер назвала признаки синдрома перетренированности

По словам эксперта, стоит прислушиваться к своему организму и во время тренировок, и вне их. Если человек чувствует постоянную усталость и ослабленность, несмотря на достаточный отдых и сон, это может говорить о перетренированности. И тогда стоит отдохнуть от тренировочного процесса.

Не мене важным и неприятным симптомом перетренировки является ухудшение тренировочных, спортивных результатов. Ещё на фоне усталости организма от перегруженности тренировками могут возникать частые боли и травмы.

«Если вы сталкиваетесь с этими проблемами на постоянной основе, возможно, вам нужно отдохнуть от тренировок. Не забывайте, что регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка. Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — отметила тренер.

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