Тренер объяснил, с какой скоростью нужно ходить по беговой дорожке, чтобы похудеть

Тренер объяснил, с какой скоростью нужно ходить по беговой дорожке, чтобы похудетьЭто важно учитывать при снижении веса
По словам Ронни Гарсии, тренера из Blink Fitness, темп ходьбы по беговой дорожке при похудении может варьироваться в зависимости от конкретного человека. Однако общая рекомендация состоит в том, чтобы стремиться к быстрому темпу, при котором вы также сможете поддерживать разговор с другими людьми. Если же вы не можете разговаривать во время ходьбы, значит, вы идёте слишком быстро.
Целевой темп при снижении веса должен составлять три-четыре мили в час (4,8-6,4 км/ч). Нужно, чтобы вы ходили в этом темпе от 30 минут до часа. Также в дальнейшем вы можете увеличить скорость и добавить бег в тренировку.
Главное - последовательность усилий при занятиях спортом. Старайтесь уделять умеренно интенсивным упражнениям хотя бы 150 минут каждую неделю.
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