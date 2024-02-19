Тренер объяснил, с какой скоростью нужно ходить по беговой дорожке, чтобы похудеть

Целевой темп при снижении веса должен составлять три-четыре мили в час (4,8-6,4 км/ч). Нужно, чтобы вы ходили в этом темпе от 30 минут до часа. Также в дальнейшем вы можете увеличить скорость и добавить бег в тренировку.

Главное - последовательность усилий при занятиях спортом. Старайтесь уделять умеренно интенсивным упражнениям хотя бы 150 минут каждую неделю.

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