Три диетических фактора, которые влияют на развитие диабета 2 типа

Три диетических фактора, которые влияют на развитие диабета 2 типаСтарайтесь есть меньше этой пищи
Уже известно, что из-за неправильного питания развивается сахарный диабет. Тем не менее учёные обнаружили три фактора, связанных с едой, которые также влияют на появление симптомов диабета 2 типа.
Исследовательская модель, созданная Фридмановской школой диетологии и политики Университета Тафтса, выявила несколько факторов, которые оказывают влияние на развитие диабета 2 типа и на питание. В научной работе, опубликованной в Nature Medicine, учитывались 11 диетических факторов.
Выяснилось, что значительный вклад в развитие сахарного диабета 2 типа вносят три фактора. Это недостаточное потребление цельного зерна, слишком большое количество рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса.
Результаты этого исследования основаны на анализе данных за 1990-2018 год. Также эксперты пришли к выводу, что 70% случаев диабета 2 типа связаны с выбором продуктов питания.
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