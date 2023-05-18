Три диетических фактора, которые влияют на развитие диабета 2 типа

Выяснилось, что значительный вклад в развитие сахарного диабета 2 типа вносят три фактора. Это недостаточное потребление цельного зерна, слишком большое количество рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса.

Результаты этого исследования основаны на анализе данных за 1990-2018 год. Также эксперты пришли к выводу, что 70% случаев диабета 2 типа связаны с выбором продуктов питания.

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