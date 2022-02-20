Три главные с точки зрения науки ошибки при уходе за волосами

При гигральной усталости может помочь кокосовое масло. Оно замедлит процесс проникания воды в волос.

Вообще, подчёркивает автор, длительное пребывание во влажном состоянии тоже вредит волосам. Оно приводит к тому, что сами волосы растягиваются и как бы «устают». Кроме того, когда волосы мокрые, они по сравнению с сухими оказывается слабее в два раза: по этой причине при расчёсывании в таком состоянии они легко могут ломаться.

А для того чтобы не допустить «усталости» волос, необходимо как можно меньше времени держать их в мокром виде. После мытья рекомендуется сначала слегка промокнуть волосы полотенцем, затем - высушить их феном.

К пересушиванию волос можно прийти различными способами. Например, если шампунь наносить на голову неправильно (нужно мыть им лишь кожу головы). После шампуня необходимо использовать кондиционер, но его стоит наносить только на длину: в противном случае волосы будут казаться жирными.

Также пересушить волосы можно, если неправильно выбрать температуру фена. Нужно помнить, что чем волосы влажнее, тем выше риск их перегрева.

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