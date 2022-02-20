Три главные с точки зрения науки ошибки при уходе за волосами

Три главные с точки зрения науки ошибки при уходе за волосамиПеречисляет их портал «Научная Россия»
Волосы, пишет автор статьи, состоят по большей части из белков, из кератина в частности. Помимо этого, существует корень волоса (его называют волосяным фолликулом, волосяной луковицей) и стержень (видимая часть самого волоса). Если говорить о структуре стержня волоса, то она включает медуллу, кортекс и кутикулу.
При этом большинство людей ухаживают за волосами неправильно. Это приводит к их переувлажнению, гигральной усталости, пересушиванию.
Как отмечает автор, к переувлажнению может привести ежедневное намачивание головы. Объясняется это тем, что при контакте с водой чешуйки кутикулы волос поднимаются, из-за чего происходит потеря протеинов. Если мыть волосы всего несколько раз в неделю, то подобные потери окажутся незначительными, но вот ежедневное мытьё головы способствует переувлажнению.
При гигральной усталости может помочь кокосовое масло. Оно замедлит процесс проникания воды в волос.
Вообще, подчёркивает автор, длительное пребывание во влажном состоянии тоже вредит волосам. Оно приводит к тому, что сами волосы растягиваются и как бы «устают». Кроме того, когда волосы мокрые, они по сравнению с сухими оказывается слабее в два раза: по этой причине при расчёсывании в таком состоянии они легко могут ломаться.
А для того чтобы не допустить «усталости» волос, необходимо как можно меньше времени держать их в мокром виде. После мытья рекомендуется сначала слегка промокнуть волосы полотенцем, затем - высушить их феном.
К пересушиванию волос можно прийти различными способами. Например, если шампунь наносить на голову неправильно (нужно мыть им лишь кожу головы). После шампуня необходимо использовать кондиционер, но его стоит наносить только на длину: в противном случае волосы будут казаться жирными.
Также пересушить волосы можно, если неправильно выбрать температуру фена. Нужно помнить, что чем волосы влажнее, тем выше риск их перегрева.
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