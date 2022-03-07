Три главных фактора, влияющих на развитие старческого слабоумия

В новом же исследовании эксперты выяснили, есть ли среди этих факторов такие, которые особенно сильно влияют на возникновение деменции, и каковы в этом плане различия между азиатами, темнокожими, латиноамериканцами, белыми. Выяснилось, что с 12 факторами были связаны 42,4 процента всех случаев старческого слабоумия. При этом значительнее всего повлияло на это наличие гипертонии (высокого кровяного давления, до 6,7 процента), ожирения (до 7 процентов), недостаток физической активности (до 6,7 процента).

Процент случаев, связанных с тремя главными факторами, выше всего был среди темнокожих участников. При этом случаев деменции, возникшей из-за 12 факторов, было больше среди латиноамериканцев.

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