Три главных фактора, влияющих на развитие старческого слабоумия

Три главных фактора, влияющих на развитие старческого слабоумияО них рассказали американские учёные
В ходе проведённого недавно исследования американские учёные проанализировали данные из Национального исследования здоровья и питания CDC и пяти других работ. Оказалось, что почти 50 процентов всех случаев деменции в Соединённых Штатах связана с множеством факторов, но в большей степени с тремя из них: высоким давлением, отсутствием физической активности, ожирением.
В более раннем исследовании удалось выделить 12 факторов, влияющих на развитие старческого слабоумия. Среди них - более низкий уровень образования, черепно-мозговая травма, злоупотребление алкоголем, потеря слуха, высокое кровяное давление, курение, ожирение, социальная изоляция, депрессия, отсутствие необходимого количества физической активности, диабет, загрязнённость воздуха.
В новом же исследовании эксперты выяснили, есть ли среди этих факторов такие, которые особенно сильно влияют на возникновение деменции, и каковы в этом плане различия между азиатами, темнокожими, латиноамериканцами, белыми. Выяснилось, что с 12 факторами были связаны 42,4 процента всех случаев старческого слабоумия. При этом значительнее всего повлияло на это наличие гипертонии (высокого кровяного давления, до 6,7 процента), ожирения (до 7 процентов), недостаток физической активности (до 6,7 процента).
Процент случаев, связанных с тремя главными факторами, выше всего был среди темнокожих участников. При этом случаев деменции, возникшей из-за 12 факторов, было больше среди латиноамериканцев.
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