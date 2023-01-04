Три главных полезных для здоровья свойства брокколи

Из брокколи вы сможете получить больше белка, чем из остальных овощей. Кроме того, в состав этого продукта входят клетчатка, витамин С, К, калий, железо. Научные исследования показывают, что наибольшая польза для организма от этого овоща обеспечивается при его приготовлении на пару.

Если вы добавите в свой ежедневный рацион брокколи, то можете ожидать следующих преимуществ.