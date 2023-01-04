Три главных полезных для здоровья свойства брокколи

Три главных полезных для здоровья свойства брокколиВозьмите себе на заметку
В брокколи есть почти все питательные вещества, в которых нуждается человеческий организм. А ещё этот продукт обладает тремя важными для здоровья преимуществами.
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Из брокколи вы сможете получить больше белка, чем из остальных овощей. Кроме того, в состав этого продукта входят клетчатка, витамин С, К, калий, железо. Научные исследования показывают, что наибольшая польза для организма от этого овоща обеспечивается при его приготовлении на пару.
Если вы добавите в свой ежедневный рацион брокколи, то можете ожидать следующих преимуществ.
- Предотвращение рака. В брокколи полно соединений, защищающих от развития рака. Согласно научным исследованиям, при употреблении брокколи вы сможете снизить риск развития рака толстой кишки, лёгких, молочной железы, поджелудочной железы, предстательной железы, желудка.
Снижение показателей «плохого» холестерина. Благодаря веществам, которые содержатся в брокколи, происходит синтез новых желчных кислот из холестерина и снижается собственно уровень холестерина в организме (особенно помогает в этом капуста, приготовленная на пару). Также при этом снижается вероятность развития рака и болезней сердца.
Улучшение здоровья глаз. За счёт лютеина и зеаксантина, которые можно найти в брокколи, риск появления возрастных заболеваний глаз снижается. А ещё в брокколи есть бета-каротин: это вещество в организме человека превращается в витамин А.
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