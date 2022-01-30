Три главных продукта для улучшения пищеварения

Авокадо. Этот продукт богат калием, полезными мононенасыщенными жирами. Последние регулируют количество холестерина, триглицеридов в организме человека, а первое вещество способно помочь при гипертонии.

В целом автор замечает, что полезными для пищеварительной системы являются любые фрукты, в том числе бананы, яблоки и т.п. Кроме того, данные продукты помогают легче снизить вес.

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