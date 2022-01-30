Три главных продукта для улучшения пищеварения

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Три главных продукта для улучшения пищеваренияИх перечисляет издание Al Arabiya
По словам диетолога Руджута Дивекара, для нормальной работы пищеварительной системы необходимо между приёмами пищи есть по одному фрукту в день. Полезно съедать и несколько ягод. Подробнее - в статье.
Существуют продукты, которые положительно влияют на процесс переваривания пищи. О них рассказал индийский специалист по питанию Руджут Дивекар.
- Ягоды. Для нормального пищеварения рекомендуется ежедневно есть свежие ягоды. Это может быть клубника, ежевика, черника. К тому же эти ягоды помогут дольше сохранить молодость и в целом являются источником антиоксидантов.
- Апельсины. Эти фрукты содержат много витамина С. Диетолог подчёркивает, что данное вещество способно замедлить старение и предотвратить различные дегенеративные состояния. Также витамин С укрепляет иммунную систему.
- Авокадо. Этот продукт богат калием, полезными мононенасыщенными жирами. Последние регулируют количество холестерина, триглицеридов в организме человека, а первое вещество способно помочь при гипертонии.
В целом автор замечает, что полезными для пищеварительной системы являются любые фрукты, в том числе бананы, яблоки и т.п. Кроме того, данные продукты помогают легче снизить вес.
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Источник: ИноСМИ