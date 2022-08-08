Три напитка, которые ускоряют старение мозга

Три напитка, которые ускоряют старение мозгаПостарайтесь от них отказаться
Если вы постоянно будете употреблять напитки или продукты, содержащие много добавленного сахара, то через какое-то время ваш мозг начнёт работать хуже. Поэтому постарайтесь как можно реже баловать себя напитками, перечисленными ниже.
- Газировка. В исследовании 2017 года отмечается, что газировка может не только ускорить старение мозга, но и уменьшить его объём, если употреблять хотя бы один такой напиток каждый день. Те участники исследования, которые регулярно употребляли газировку, отличались плохой «эпизодической» памятью (долговременная память, связанная с воспоминаниями о прошлом). Многие из этих людей также имели гиппокамп меньшего объёма (область, которая отвечает за память и способности к обучению).
Диетическая кола. В одной научной работе, опубликованной в Stroke, говорится, что люди, которые каждый день пили по одной диетической газировке, имели почти в три раза больше шансов приобрести старческое слабоумие или инсульт.
Алкоголь. В больших дозах такие напитки однозначно негативно влияют на мозг. Кроме того, как показало недавнее исследование, отрицательное влияние на когнитивные функции могут оказать и всего одна или две дозы в сутки. Учёные выяснили, что даже умеренное употребление спиртного уменьшает количество белого и серого вещества в мозге. Эти вещества отвечают за различные мыслительные процессы.
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