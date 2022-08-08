Три напитка, которые ускоряют старение мозга

Диетическая кола . В одной научной работе, опубликованной в Stroke, говорится, что люди, которые каждый день пили по одной диетической газировке, имели почти в три раза больше шансов приобрести старческое слабоумие или инсульт.

Алкоголь. В больших дозах такие напитки однозначно негативно влияют на мозг. Кроме того, как показало недавнее исследование, отрицательное влияние на когнитивные функции могут оказать и всего одна или две дозы в сутки. Учёные выяснили, что даже умеренное употребление спиртного уменьшает количество белого и серого вещества в мозге. Эти вещества отвечают за различные мыслительные процессы.