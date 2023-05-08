Три натуральных средства, которые избавят от охриплого голоса

Если вы хотите, чтобы ваш голос больше не был охриплым, то попробуйте эти несколько средств.

Куркума. В состав этого растения входят натуральные противовоспалительные соединения, воздействующие на гортань. Так вы избавитесь естественным путём от осиплости. Для этого вам нужно добавить одну столовую ложку молотой куркумы, корицы, имбиря в стакан молока. Эту смесь нужно пить два раза в день.

Кардамон. Эта пряность содержит вещества, которые избавляют от грибков и микробов, которые вызывают инфекции гортани.