Три неочевидных признака нарушения работы селезёнки

Тусклый оттенок кожи. Поскольку метаболизм ухудшается при нарушениях работы селезёнки, в этом органе накапливается много меланина и токсинов. Это приводит к ухудшению состояния кожи.

Для того чтобы избавиться от избытка «влаги» в организме, автор советует следовать ряду правил. Например, соблюдать режим работы, ложиться и вставать рано, меньше есть сырой и холодной пищи. Помимо этого, существуют продукты, способствующие уменьшению количества «влаги»: замоченные в воде красная фасоль, красные бобы, бусенник, апельсиновые корки, гардения и эвриала.

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