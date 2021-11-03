Три неочевидных признака нарушения работы селезёнки

Три неочевидных признака нарушения работы селезёнкиО них рассказывает китайский врач
Селезёнка - один из важнейших человеческих органов. Она участвует в обмене веществ, а значит, при неправильной работе селезёнки в организме может скопиться много токсинов. Кроме того, в теле человека со временем накапливается «влага» (это специальный термин в китайской медицине). Чтобы обнаружить избыток последней, нужно проверить у себя наличие трёх симптомов.
- Вялость и упадок сил. При проблемах с селезёнкой её размер увеличивается, а кровь она начинает фильтровать хуже. В результате возникают такие неприятные признаки, как снижение аппетита или его резкая потеря, ощущение недостатка энергии. Также бывает одышка, тяжесть в груди, боль в животе, его вздутие.
- Холодные руки и ноги. Когда в печень и селезёнку попадает «влага», нарушается кровообращение в организме. При этом руки и ноги становятся красными и холодными.
- Тусклый оттенок кожи. Поскольку метаболизм ухудшается при нарушениях работы селезёнки, в этом органе накапливается много меланина и токсинов. Это приводит к ухудшению состояния кожи.
Для того чтобы избавиться от избытка «влаги» в организме, автор советует следовать ряду правил. Например, соблюдать режим работы, ложиться и вставать рано, меньше есть сырой и холодной пищи. Помимо этого, существуют продукты, способствующие уменьшению количества «влаги»: замоченные в воде красная фасоль, красные бобы, бусенник, апельсиновые корки, гардения и эвриала.
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