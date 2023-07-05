Три ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудеть

Три ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудетьИзбегайте их
Доктор медицинских наук Роберт Зилцер объяснил, какие ошибки, связанные с завтраком, допускают многие из нас. И именно эти ошибки мешают сбросить вес.
Существует три распространённые ошибки во время завтрака, которые препятствуют снижению веса.
Полный отказ от завтрака. И-за этого вы можете переедать в течение дня, а также тянуться к дополнительным закускам. Лучше всего на завтрак есть белок, так как он запускает метаболизм после голодания и даёт необходимую энергию телу. Хорошими источниками белка считаются яйца, обезжиренный творог, обезжиренный греческий йогурт с низким содержанием углеводов, ветчина.
Хлопья, рогалики, овёс и мюсли на завтрак. Зачастую они содержат сахара и жирообразующие углеводы. При выборе этих продуктов вы сначала ощутите прилив энергии, а затем усталость. В результате вы вновь будете тянуться к сладкому.
Калорийный кофе на завтрак. В латте и фраппучино содержится много жира и сахара. А это особенно опасная комбинация, приводящая к увеличению веса. Вместо них возьмите чёрный кофе или протеиновый коктейль.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.