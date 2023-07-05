Три ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудеть

Хлопья, рогалики, овёс и мюсли на завтрак. Зачастую они содержат сахара и жирообразующие углеводы. При выборе этих продуктов вы сначала ощутите прилив энергии, а затем усталость. В результате вы вновь будете тянуться к сладкому.

Калорийный кофе на завтрак. В латте и фраппучино содержится много жира и сахара. А это особенно опасная комбинация, приводящая к увеличению веса. Вместо них возьмите чёрный кофе или протеиновый коктейль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.