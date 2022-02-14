Три основные ошибки при похудении

По словам специалиста, главная ошибка — частые перекусы. Павлова, ссылаясь на современные исследования, говорит, что при каждом приёме пищи идёт выброс инсулина, который отвечает за набор веса. В большом количестве инсулин приводит к увеличению веса. По словам врача, максимальный инсулиновый отклик идёт на углеводные продукты: фрукты, кисломолочные продукты, ягоды и другое. «В результате инсулинорезистентность растёт и с течением времени мы набираем вес», — пояснила она. Павлова рекомендует заменить пяти- и шестиразовое питание на трёхразовое.

Вторая ошибка — учитывать только основные приёмы пищи. Люди часто не обращают внимание на перекусы, чай и кофе с молоком или сливками. Врач отметила, что при похудении необходимо считать все продукты и напитки.

И третья ошибка — плотный ужин. Как говорит специалист, ужин максимально влияет на вес и на гормональный состав.

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