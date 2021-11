Три полезных для здоровья свойства арахисового масла

Исследование сотрудников ассоциации USDA FoodData Central показало, что арахисовое масло - это отличный источник белка и полезных жиров. Именно благодаря им вы после съеденного вечером бутерброда останетесь сытым на всю ночь. В двух столовых ложках такого масла - 15 граммов полезного жира и 7 граммов белка, как сообщает Eat This, Not That!

Какими же тремя важными свойствами обладает арахисовое масло?