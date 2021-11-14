Три полезных для здоровья свойства арахисового масла

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Три полезных для здоровья свойства арахисового маслаИ почему его можно есть перед сном
Арахисовое масло - продукт, который позволяет быстро наесться. О других его достоинствах - в материале Al Arabiya.
Исследование сотрудников ассоциации USDA FoodData Central показало, что арахисовое масло - это отличный источник белка и полезных жиров. Именно благодаря им вы после съеденного вечером бутерброда останетесь сытым на всю ночь. В двух столовых ложках такого масла - 15 граммов полезного жира и 7 граммов белка, как сообщает Eat This, Not That!
Какими же тремя важными свойствами обладает арахисовое масло?
- Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные установили, что мононенасыщенные жиры, которые содержатся в арахисовом масле, снижают уровень «плохого» холестерина в крови и в целом уменьшают вероятность возникновения болезней сердца и сосудов.
- Источник витамина Е. Согласно исследованию 2019 года, недостаток этого витамина негативно влияет на качество сна у женщин. А ещё в арахисовом масле есть триптофан - аминокислота, которая позволяет улучшить сон.
- Нормализация уровня сахара в крови. Научные труды также подтверждают, что арахисовое масло не только влияет на уровень глюкозы, но и помогает меньше есть утром (если перед сном съесть бутерброд с этим маслом).
Источник: ИноСМИ