Три полезных для здоровья свойства воды с хлорофиллом

Три полезных для здоровья свойства воды с хлорофилломСтоит ли вообще пробовать такую воду?
Одним из самых популярных оздоровительных напитков сейчас считается вода с хлорофиллом. Но действительно ли такая вода поддерживает здоровье?
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Как отмечает Britannica, хлорофилл есть практически во всех фотосинтезирующих организмах. То есть в растениях, бактериях, водорослях. Данный пигмент придаёт растениям зелёный оттенок.
Существует ряд исследований, подтверждающих преимущества воды с хлорофиллом. Вот как такая вода влияет на организм.
- Заряд антиоксидантов. В журнале Antioxidants говорится, что хлорофилл может задерживать окислительное повреждение клеток из-за свободных радикалов. Свободные радикалы, как известно, могут способствовать более быстрому старению организма, более высокому риску развития хронических болезней.
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Здоровье кожи. Ваша кожа станет выглядеть лучше благодаря антиоксидантным и антимикробным свойствам хлорофилловой воды. У вас могут уменьшиться прыщи и воспаление, которое приводит к морщинам и дряблости кожи.
Неприятный запах. На некоторых людей хлорофилл воздействует как естественный дезодорант. Употребление воды с хлорофиллом поможет, например, людям с триметиламинурией (от них из-за этой болезни пахнет рыбой).
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