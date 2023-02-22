Три полезных для здоровья свойства воды с хлорофиллом

Как отмечает Britannica, хлорофилл есть практически во всех фотосинтезирующих организмах. То есть в растениях, бактериях, водорослях. Данный пигмент придаёт растениям зелёный оттенок.

Существует ряд исследований, подтверждающих преимущества воды с хлорофиллом. Вот как такая вода влияет на организм.