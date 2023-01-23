Три популярные привычки, из-за которых портятся ваши зубы

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Так, при сильном сжимании зубов и при скрежетании ими может происходить стирание эмали. Сами зубы также становятся чувствительными.

Из-за пользования зубочистками у вас тоже легко может возникнуть оседание десны. Приводит это и к повышенной чувствительности зубов.

Наконец, перестаньте грызть ногти. Иначе вы рискуете получить сколы на зубах, сделать сами зубы кривыми.