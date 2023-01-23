Три популярные привычки, из-за которых портятся ваши зубы

Три популярные привычки, из-за которых портятся ваши зубыНе всегда для здоровых зубов достаточно только соблюдать гигиену
Стоматолог Вэй Цзянь рассказал, что определённые привычки могут быть губительны для здоровья зубов. Хотя на первый взгляд так совсем не кажется.
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Оказывается, существует несколько вредных для зубов привычек. Это скрипение зубами, пользование зубочисткой, кусание ногтей. По словам доктора Вэя Цзянь из Малайзии, из-за этих действий зубы становятся кривыми, на них появляются сколы, повышается их чувствительность.
ИноСМИ
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Так, при сильном сжимании зубов и при скрежетании ими может происходить стирание эмали. Сами зубы также становятся чувствительными.
Из-за пользования зубочистками у вас тоже легко может возникнуть оседание десны. Приводит это и к повышенной чувствительности зубов.
Наконец, перестаньте грызть ногти. Иначе вы рискуете получить сколы на зубах, сделать сами зубы кривыми.