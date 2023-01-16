Три популярных и вкусных продукта, которые повышают кровяное давление

Согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале клинического питания, красное мясо может повысить артериальное давление на 17 %. В этом исследовании принимали участие 44 616 женщин из Франции. Выяснилось, что хуже всего ситуация с повышенным давлением была у тех, кто ел пять или больше порций красного мяса в неделю.

Более того, в статье, опубликованной в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, говорится, что всего 50 г мяса каждый день вполне хватит для повышения риска развития гипертонии.

Причина, по которой ветчина, бекон, сосиски повышают вероятность развития гипертонии - в том, что в них содержится много соли.

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