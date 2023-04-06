Три популярных весенних растения, которые спасут от авитаминоза

Молодая крапива . В её состав входят витамины А, В, С, Е, К, магний, железо, медь, кальций, селен, кремний, фитонутриенты. Не рекомендуется употреблять крапиву беременным, людям с гипертонией, варикозным расширением вен, тромбофлебитом, атеросклерозом.

Одуванчик. Это растение содержит тритерпеновые спирты, флавоксантин, лютеин, тараксантин, арнидиол, фарадиол и другие полезные вещества. Однако одуванчик может навредить людям с язвой желудка, с повышенной кислотностью, а также тем, у кого часто бывают поносы.