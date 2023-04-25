Три причины, почему ваш кот ложится спать рядом с вами

Вторая причина - это потребность в безопасности и защите. Кошки могут казаться независимыми и неприступными. Однако они на самом деле нуждаются в защите и ласке. Рядом с хозяином кошка может расслабиться и отдохнуть, ведь она знает, что её точно никто не обидит. И особенно важно это для кошек, которые живут одни (то есть без других животных).

Наконец, кошки ложатся рядом с хозяином, потому что хотят получить тепло и комфорт. Особенно важно для питомцев это в прохладном помещении или в холодное время года.