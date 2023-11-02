Три причины, почему вы не сможете сжигать жир только в одной области тела

При снижении веса вы не сможете заранее предсказать, из какой области тела уйдёт жир. И вот почему.

Наши тела запрограммированы на доступ ко всем жировым запасам и на их сжигание для получения энергии. Примерно 95% пищевых жиров, которые мы едим, представляют собой триглицериды. Эти молекулы могут использоваться для получения энергии. Организм преобразует неиспользованную потребляемую энергию в триглицериды.

Триглицериды хранятся в специальных жировых клетках. Эти клетки попадают в кровоток и затем в жировую ткань, которую мы обычно и называем жиром. Жир находится по всему нашему телу, но хранится он в основном под кожей и вокруг внутренних органов. Эти жировые запасы используются при длительных тренировках, голодании, соблюдении диеты.

Однако мышцы на самом деле не могут напрямую получать доступ к определённым запасам жира и сжигать их во время тренировок. Вместо этого запасы жира поступают из всех частей тела, а не только из тех, на которые мы нацелены.

Метаанализ 13 исследований с участием более 1100 человек показал, что тренировка локализованных мышц не влияет на локализованные жировые отложения. То есть если вы работаете над определённой частью тела в зале, это не приводит к уменьшению жира в этой области.