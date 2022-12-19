Три привычки, которые навредят вашим почкам

Хотя главная задача почек - выведение токсинов из организма, они выполняют ещё множество важных функций. Это поддержание баланса электролитов (калий, кальций, натрий и др.), производство определённых гормонов.

Считается, что заболевания почек возникают по двум основным причинам. Это наличие высокого кровяного давления и сахарного диабета.

Тем не менее есть и привычки, способствующие развитию болезней почек.