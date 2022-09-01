Три признака, что у вас серьёзные проблемы со сном

Дети растут во сне, и это известно каждому. Но когда рост организма заканчивается, в ночные часы он просто отдыхает и восстанавливается. Доктор Дейзи Мэй перечислила три симптома, связанных со сном, которые указывают на то, что вам нужно обратиться за медицинской помощью.

Первый признак - когда вы чаще по ночам стараетесь заснуть, а не с лёгкостью засыпаете. Если проблемы с засыпанием возникают лишь время от времени или летом в жару, то это нормально. Но если вы почти всегда мучаетесь от того, что не можете уснуть, это тревожный знак. Также важно исключить влияние на это внешних причин: например, стресса, чрезмерного обдумывания чего-либо. Срок, после которого стоит пойти к врачу, - это четыре недели или больше.