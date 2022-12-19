По словам эксперта BestMattress-Brand.org Рэя Соберно, сон помогут улучшить бананы, киви и кислая вишня.

Научные исследования показывают, что терпкая вишня (вишня Монморанси) либо терпкий вишнёвый сок полезны для сна. В ходе экспериментов обнаружилось, что при употреблении двух чашек вишнёвого сока в день люди быстрее засыпают, у них увеличивается общая продолжительность сна, они гораздо меньше просыпаются по ночам.

Известно, что кислая вишня обладает большим количеством мелатонина (гормона сна). Кроме того, терпкий вишнёвый сок повышает биодоступность триптофана - вещества, сокращающего время засыпания.

Рекомендуется употреблять кислые вишни или вишнёвый сок из них каждый день по утрам и за один-два часа до сна. Тогда эффект от них будет оптимальным. Также старайтесь выбирать варианты кислого сока без сахара.