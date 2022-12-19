Три продукта, которые помогут лучше спать по ночам

Три продукта, которые помогут лучше спать по ночамВ их состав входят особые вещества
Сон очень важен для организма человека, особенно зимой. Статистика показывает, что треть взрослых людей хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемами со сном. Эксперт BestMattress-Brand.org Рэй Соберно назвал несколько продуктов, которые помогут уснуть и улучшат качество сна.
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По словам эксперта BestMattress-Brand.org Рэя Соберно, сон помогут улучшить бананы, киви и кислая вишня.
Научные исследования показывают, что терпкая вишня (вишня Монморанси) либо терпкий вишнёвый сок полезны для сна. В ходе экспериментов обнаружилось, что при употреблении двух чашек вишнёвого сока в день люди быстрее засыпают, у них увеличивается общая продолжительность сна, они гораздо меньше просыпаются по ночам.
Известно, что кислая вишня обладает большим количеством мелатонина (гормона сна). Кроме того, терпкий вишнёвый сок повышает биодоступность триптофана - вещества, сокращающего время засыпания.
Рекомендуется употреблять кислые вишни или вишнёвый сок из них каждый день по утрам и за один-два часа до сна. Тогда эффект от них будет оптимальным. Также старайтесь выбирать варианты кислого сока без сахара.
В киви в больших количествах содержится серотонин. Это вещество связано с быстрым сном, а его недостаток может вызвать бессонницу. Также в киви можно найти фолиевую кислоту, дефицит которой приводит к усталости и отсутствию сна.
В ходе одного научного исследования выяснилось, что употребление киви в течение четырёх недель помогло улучшить начало, продолжительность и эффективность сна. В целом учёные отмечают, что быстрее заснуть и лучше спать поможет одно-два киви за час до сна.
После поедания бананов вырабатываются мелатонин и серотонин. Эти вещества помогают спать дольше и быстрее погружаться в сон. Также, как было доказано, улучшает качество сна триптофан, входящий в состав бананов.
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