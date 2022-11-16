Три простых способа перестать толстеть в зимнее время

Три простых способа перестать толстеть в зимнее времяА ещё зимой вы сможете легко сжигать лишние килограммы
Новогодние и рождественские вечеринки могут привести к набору веса. Но есть способы этого не допустить.
Эксперт по фитнесу из TotalShape назвал лучшие способы, которые помогут вам не потолстеть зимой во время праздников.
Прежде всего, нужно обязательно следить за тем, что вы едите. Необходимо убедиться, что блюда богаты белком и что на тарелке много овощей. Эти продукты помогут вам чувствовать себя сытым дольше. Кроме того, важно не пропускать приёмы пищи, иначе вы с большей вероятностью можете начать переедать.
Важно употреблять и меньше сахара. Всё дело в том, что сахар вызывает скачок инсулина, а это приводит к повышению аппетита.
Установите для себя определённое время для перекусов. Не забывайте также следить за размером порций.
Обратите внимание на употребление алкоголя. Если вы хотите избежать пустых калорий, то пейте низкокалорийные варианты.
Наконец, больше двигайтесь. Для этого ходите в тренажёрный зал, катайтесь на коньках и лыжах.
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