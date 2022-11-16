Три простых способа перестать толстеть в зимнее время

Эксперт по фитнесу из TotalShape назвал лучшие способы, которые помогут вам не потолстеть зимой во время праздников.

Прежде всего, нужно обязательно следить за тем, что вы едите. Необходимо убедиться, что блюда богаты белком и что на тарелке много овощей. Эти продукты помогут вам чувствовать себя сытым дольше. Кроме того, важно не пропускать приёмы пищи, иначе вы с большей вероятностью можете начать переедать.

Важно употреблять и меньше сахара. Всё дело в том, что сахар вызывает скачок инсулина, а это приводит к повышению аппетита.