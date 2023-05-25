Три простых способа улучшить здоровье кишечника

Занимайтесь спортом не менее трёх часов в неделю по несколько подходов. Также ваши тренировки должны включать силовые нагрузки в течение двух или более дней в неделю. Имеющиеся научные данные показывают, что физические упражнения делают микробиом более разнообразным и здоровым, увеличивают количество бутирата - одного из ключевых видов топлива, необходимого клеткам, выстилающим толстую кишку, для роста, деления и поддержания здоровья.

Спите от семи до восьми часов в сутки. Кроме того, важно придерживаться определённого графика. Согласно новым исследованиям, цикл некоторых кишечных бактерий и белков, которые они производят, основан на циркадных ритмах. А циркадные ритмы связаны со сном и приёмами пищи.

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