Три простых способа улучшить здоровье кишечника

Три простых способа улучшить здоровье кишечникаИх назвал доктор медицинских наук Авлин Имаэда
Здоровье пищеварительной системы оказывает большое влияние на самочувствие человека, на его иммунитет, работу мозга, массу тела и многое другое. Причём эта роль только начинает осознаваться специалистами.
Вот что вы можете сделать, чтобы улучшить состояние своего кишечника.
Употребляйте цельные продукты в естественном виде. Фрукты и овощи помогать сделать микробиом здоровым. А если вы будете есть продукты, которые подверглись механической или химической обработке, то это может сказаться на чувствительности к инсулину, весе и повысить вероятность столкнуться с диабетом 2 типа.
Занимайтесь спортом не менее трёх часов в неделю по несколько подходов. Также ваши тренировки должны включать силовые нагрузки в течение двух или более дней в неделю. Имеющиеся научные данные показывают, что физические упражнения делают микробиом более разнообразным и здоровым, увеличивают количество бутирата - одного из ключевых видов топлива, необходимого клеткам, выстилающим толстую кишку, для роста, деления и поддержания здоровья.
Спите от семи до восьми часов в сутки. Кроме того, важно придерживаться определённого графика. Согласно новым исследованиям, цикл некоторых кишечных бактерий и белков, которые они производят, основан на циркадных ритмах. А циркадные ритмы связаны со сном и приёмами пищи.
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