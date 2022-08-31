Три самых вредных для зубов напитка

Вода с уксусом. Медики не советуют употреблять воду с яблочным уксусом тем, у кого крайне чувствительный желудок или есть язва. Существует также мнение, что газировка с бальзамическим уксусом полезна для здоровья. Но, по словам представителей Американской стоматологической ассоциации, и в уксусе, и в газированной воде содержится кислота. Она разрушает эмаль, что приводит к кариесу и повышенной чувствительности зубов. Точно такое же действие оказывает на зубы яблочный уксус.