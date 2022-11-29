Три шага, которые сделают ваше лицо более худым и уберут щёки

Три шага, которые сделают ваше лицо более худым и уберут щёкиЭти способы считаются самыми эффективными
Чтобы лицо стало худее, нужно снизить вес в целом. И в этом помогут несколько рекомендаций экспертов. Первое, о чём необходимо задуматься людям, желающим похудеть, - это изменение диеты и количества физической активности.
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Прежде всего, для того чтобы убрать щёки, вам нужно пересмотреть рацион и количество ежедневной физической активности. Ваша диета должна содержать мало калорий, а спорта должно быть каждый день больше, чем раньше. Самыми эффективными считаются при этом аэробные упражнения и силовые тренировки.
Вот о чём вам собственно нужно помнить при снижении веса.
- Следите за потреблением натрия. Специалист в области питания и врач Майк Бол объяснил, что натрий, содержащийся в соли, удерживает воду. Из-за этого человек может столкнуться со вздутием живота и отёками. Нередко отекает именно лицо. Взрослым эксперты советуют в день получать менее 2300 мг натрия.
Выбирайте продукты, которые помогают сжигать жир, и придерживайтесь их. Например, это сельдерей, морковь, арбуз, салат, огурцы, некоторые фрукты.
Комбинируйте кардио с силовыми тренировками. Эксперт по фитнесу и основатель GroomBuilder Энтони Дж. Йенг рекомендует еженедельно два-три дня уделять силовым тренировкам и два-три дня - кардио. Также 80 % времени нужно есть здоровую пищу и отказаться от вредных обработанных продуктов.
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