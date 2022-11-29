Три шага, которые сделают ваше лицо более худым и уберут щёки

Прежде всего, для того чтобы убрать щёки, вам нужно пересмотреть рацион и количество ежедневной физической активности. Ваша диета должна содержать мало калорий, а спорта должно быть каждый день больше, чем раньше. Самыми эффективными считаются при этом аэробные упражнения и силовые тренировки.

Вот о чём вам собственно нужно помнить при снижении веса.