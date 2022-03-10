Три шага, которые снизят риск сердечного приступа

Если у вас бывает повышенное давление, то его можно нормализовать благодаря отказу от сигарет. Известно, что каждая сигарета временно увеличивает давление, а вместе с тем - повреждает стенки кровеносных сосудов, увеличивает риск образования опасных тромбов.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчёркивает, что для предотвращения инфаркта нужно стремиться придерживаться средиземноморской диеты. Это значит, что необходимо есть больше хлеба, овощей, фруктов, рыбы, а также меньше мяса. Помимо этого, рекомендуется заменить сливочное масло и сыр - растительным (например, оливковым). Кроме того, в рационе должно быть мало соли (дело в том, что соль повышает давление).

Ещё один способ улучшить здоровье - соблюдать диету, в которую входят продукты с большим количеством клетчатки и низким содержанием жиров.

Советуют специалисты в области здравоохранения также несколько дней в неделю не пить спиртное и в целом употреблять не более 14 единиц алкоголя еженедельно. При регулярном злоупотреблении такими напитками у человека повышается давление и уровень холестерина. Всё это может привести к сердечному приступу.

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