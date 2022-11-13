Три способа быстро заснуть

Дыхательная техника. Другими словами, это метод «4-7-8». Сначала в течение 4 секунд делайте вдох, затем задержите дыхание на 7 секунд, наконец, медленно выпускайте воздух в течение 8 секунд. Создатель данной методики уверяет, что вы после этого заснёте меньше чем за 60 секунд. Повторять все действия рекомендуется с закрытыми глазами и не менее 4 раз.