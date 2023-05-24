Три способа естественным образом снизить кровяное давление

Второй совет от специалиста Джорджа Сандху заключается в том, чтобы снизить потребление соли. Известно, что из-за соли давление как раз может подняться. Не добавляйте соль в блюда и не используйте её в качестве приправы. Старайтесь съедать менее 6 г соли в день.

Наконец, нужно ограничить потребление определённых напитков. Это алкоголь и напитки с кофеином, так как известно, что они повышают кровяное давление.

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