Три утренние привычки, которые улучшат здоровье и продлят жизнь

Вторая полезная привычка с утра - это физическая активность. Вы можете бегать, ездить на велосипеде или устроить себе полноценную тренировку. В любом случае занятия спортом укрепляют сердце, поднимают настроение и продлевают жизнь.

Третий важный совет от специалиста - провести некоторое время у окна или на открытом воздухе, чтобы получить дозу естественного солнечного света. Это позволит регулировать циркадный ритм, увеличить выработку витамина D, а также положительно скажется на настроении и общем состоянии здоровья.

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