Три утренние привычки, которые улучшат здоровье и продлят жизнь

Три утренние привычки, которые улучшат здоровье и продлят жизньО них рассказал персональный тренер и диетолог
Хотите лучше себя чувствовать по утрам и в течение всего дня? Тогда добавьте в свой распорядок эти привычки.
Диетолог и персональный тренер Дэниел Херман назвал три ключевые утренние привычки, которые улучшат жизнь.
Прежде всего, это выпивать стакан воды сразу же после подъёма. Такой ритуал поможет увлажнить организм после нескольких часов сна, а также запустить обмен веществ и улучшить процесс пищеварения.
Вторая полезная привычка с утра - это физическая активность. Вы можете бегать, ездить на велосипеде или устроить себе полноценную тренировку. В любом случае занятия спортом укрепляют сердце, поднимают настроение и продлевают жизнь.
Третий важный совет от специалиста - провести некоторое время у окна или на открытом воздухе, чтобы получить дозу естественного солнечного света. Это позволит регулировать циркадный ритм, увеличить выработку витамина D, а также положительно скажется на настроении и общем состоянии здоровья.
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