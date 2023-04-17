Три вещества, благодаря которым ваш мозг станет работать лучше

Три вещества, благодаря которым ваш мозг станет работать лучшеПитание играет важную роль в поддержании здоровья мозга
В борьбе с забывчивостью, слабоумием, синдромом дефицита внимания большое значение имеет осознанное питание. А ещё есть определённые вещества, которые улучшают работу мозга.
Для поддержания работы мозга в хорошем состоянии важно пить достаточно воды, избегать алкоголя, обработанных продуктов. Кроме того, нужно регулярно есть продукты с низким гликемическим индексом, продукты с пробиотиками, овёс, оливковое масло, клубнику, чернику, арахис, арбуз, шиповник, помидоры, розовый грейпфрут, продукты с омега-3, цинком, специи (куркума, корица, имбирь).
Также важно не забывать о некоторых вещества. Это магний, коэнзим Q10, цитиколин.
Магний участвует в более 300 процессах в организме, включая производство энергии, синтез белка и т.п. Кроме того, он важен для состояния сердца, костей, иммунной системы.
Вещество коэнзим Q10 играет роль антиоксиданта и поддерживает производство энергии в клетках. Уровень этого элемента к тому же снижается с возрастом.
Цитиколин естественным образом создаётся в организме человека. Он отвечает за работу памяти и за ясность мышления, оказывает влияние на ацетилхолин, дофамин и глутамат.
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