Три вещества, благодаря которым ваш мозг станет работать лучше

Магний участвует в более 300 процессах в организме, включая производство энергии, синтез белка и т.п. Кроме того, он важен для состояния сердца, костей, иммунной системы.

Вещество коэнзим Q10 играет роль антиоксиданта и поддерживает производство энергии в клетках. Уровень этого элемента к тому же снижается с возрастом.

Цитиколин естественным образом создаётся в организме человека. Он отвечает за работу памяти и за ясность мышления, оказывает влияние на ацетилхолин, дофамин и глутамат.

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