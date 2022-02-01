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Три вида болезней, от которых защищают бобовые

Перечисляет их турецкое издание Sözcü
По словам доктора Османа Эрка, бобовые продукты способны предотвратить развитие некоторых серьёзных заболеваний. О них - в материале.
Три вида болезней, от которых защищают бобовые

Специалист по внутренним болезням Осман Эрк рекомендует включить в свой рацион бобовые и есть их не реже двух раз в неделю. Всё дело в том, что такая пища обладает множеством полезных для человека свойств. Бобовые содержат такие полезные вещества, как витамины В и Е, растительный белок, антиоксиданты, железо, цинк, магний, медь, фосфор, калий, марганец.

Кроме этого, бобовые защищают от ряда заболеваний.

  1. Сахарный диабет. Бобовые способны нормализовать уровень глюкозы в крови. Поэтому есть их могут даже люди, страдающие диабетом. Прежде всего это касается такого вида продуктов, как сухая фасоль.
Три вида болезней, от которых защищают бобовые
  1. Рак. Благодаря антиоксидантам (флавоноиды, флавонолы и др.), пентакисфосфату бобовые могут предотвратить развитие некоторых онкологических заболеваний.
  1. Сердечно-сосудистые заболевания. Бобовые продукты, как показывают исследования, снижают уровень «плохого» холестерина и риск сердечного приступа. Происходит это благодаря содержащимся в этих продуктах фолиевой кислоте, магнию, витамину B6, альфа-линоленовой кислоте, клетчатке, аминокислотам.

Самыми полезными из бобовых считаются чечевица, нут, фасоль. Кроме того, все виды бобовых, за исключением чечевицы и гороха, нужно замачивать на ночь. Также употреблять их рекомендуется днём, чтобы избежать проблем с желудком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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