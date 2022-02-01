Три вида болезней, от которых защищают бобовые

Специалист по внутренним болезням Осман Эрк рекомендует включить в свой рацион бобовые и есть их не реже двух раз в неделю. Всё дело в том, что такая пища обладает множеством полезных для человека свойств. Бобовые содержат такие полезные вещества, как витамины В и Е, растительный белок, антиоксиданты, железо, цинк, магний, медь, фосфор, калий, марганец.

Кроме этого, бобовые защищают от ряда заболеваний.