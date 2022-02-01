Три вида болезней, от которых защищают бобовые

Три вида болезней, от которых защищают бобовыеПеречисляет их турецкое издание Sözcü
Специалист по внутренним болезням Осман Эрк рекомендует включить в свой рацион бобовые и есть их не реже двух раз в неделю. Всё дело в том, что такая пища обладает множеством полезных для человека свойств. Бобовые содержат такие полезные вещества, как витамины В и Е, растительный белок, антиоксиданты, железо, цинк, магний, медь, фосфор, калий, марганец.
Кроме этого, бобовые защищают от ряда заболеваний.
- Сахарный диабет. Бобовые способны нормализовать уровень глюкозы в крови. Поэтому есть их могут даже люди, страдающие диабетом. Прежде всего это касается такого вида продуктов, как сухая фасоль.
- Рак. Благодаря антиоксидантам (флавоноиды, флавонолы и др.), пентакисфосфату бобовые могут предотвратить развитие некоторых онкологических заболеваний.
- Сердечно-сосудистые заболевания. Бобовые продукты, как показывают исследования, снижают уровень «плохого» холестерина и риск сердечного приступа. Происходит это благодаря содержащимся в этих продуктах фолиевой кислоте, магнию, витамину B6, альфа-линоленовой кислоте, клетчатке, аминокислотам.
Самыми полезными из бобовых считаются чечевица, нут, фасоль. Кроме того, все виды бобовых, за исключением чечевицы и гороха, нужно замачивать на ночь. Также употреблять их рекомендуется днём, чтобы избежать проблем с желудком.
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