Три вида мяса, которые защитят от деменции

В исследованиях, опубликованных в Journal of Alzheimer's Disease, тоже говорится о связи между карнозином и ансерином и состоянием мозга. Выяснилось, что люди с высоким уровнем этих веществ в крови имели меньший риск развития нарушений мозга в течение 10 лет.

В ходе другого исследования, результаты которого были опубликованы в Nutrients, оказалось, что при добавлении карнозина в течение полугода у пожилых улучшаются когнитивные функции. Правда, это касается только тех, у кого есть лёгкие когнитивные нарушения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.