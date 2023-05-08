Три вида завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Ржаной хлеб. Бета-глюканы можно получить и из такого хлеба. Замените им пшеничный хлеб. При этом для получения суточной нормы бета-глюканов нужно потреблять примерно три порции ржи в день.

Молоко и соевый йогурт. Замените простое молоко или обычный йогурт на соевый аналог. Благодаря сое вы снизите общее потребление насыщенных жиров.

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