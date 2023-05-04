Три японских продукта, которые помогут при ожирении печени

Выяснилось, что на подавление прогрессирование фиброза (рубцевания) печени наибольшее влияние оказывали три разновидности продуктов. Среди них морепродукты, соя, морские водоросли. А ещё те, кто ел соевые продукты, наращивали больше мышечной массы при низких темпах прогрессирования фиброза.

Кроме того, эксперты обнаружили, что за счёт употребления соевых продуктов, риса, супа мисо можно замедлить прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени.

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