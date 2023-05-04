Три японских продукта, которые помогут при ожирении печени

Три японских продукта, которые помогут при ожирении печениОбычно эта болезнь встречается у людей с лишним весом или с ожирением
Если у вас уже обнаружили неалкогольную жировую болезнь печени, то вы можете замедлить её прогрессирование. Для этого, как показывают исследования, нужно добавить в рацион определённые продукты.
В состав японской диеты входят 12 видов продуктов. Это рис, суп мисо, соленья, соевые продукты, жёлтые и зелёные овощи, морепродукты, фрукты, грибы, водоросли, говядина и свинина, кофе, зелёный чай.
В ходе нового исследования, опубликованного в MDPI, учёные выяснили, как все эти продукты влияют на прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени у 136 человек.
Выяснилось, что на подавление прогрессирование фиброза (рубцевания) печени наибольшее влияние оказывали три разновидности продуктов. Среди них морепродукты, соя, морские водоросли. А ещё те, кто ел соевые продукты, наращивали больше мышечной массы при низких темпах прогрессирования фиброза.
Кроме того, эксперты обнаружили, что за счёт употребления соевых продуктов, риса, супа мисо можно замедлить прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени.
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