Trouver вышел на российский рынок с пылесосом, который не наматывает волосы на валик

Когда пылесос подъезжает к стене, мягкая роликовая щётка автоматически выдвигается вперёд и плотно прижимается к полу, заполняя зазор между основной щёткой и стеной. В комплекте также идёт двойная щётка OptiInsight. Она не даёт волосам наматываться на валик и легко собирает крупный мусор.

Пылесос сам определяет уровень загрязнения: инфракрасный датчик «видит» пыль и автоматически увеличивает мощность всасывания на сложных участках. Максимальная сила всасывания — 33 900 Па. Встроенная подсветка помогает видеть пыль в тёмных углах и под мебелью. Основная насадка подходит для любых покрытий — от ламината до ковра.

Аккумулятора хватает до 90 минут работы. На OLED-дисплее отображаются уровень заряда и выбранный режим.

Пылесборник объёмом 0,5 литра оснащён удобной системой очистки: достаточно движения вверх и вниз, чтобы удалить пыль и мусор, почти не касаясь их руками.

Цена начинается от 32 990 рублей.