Фитнес и здоровье
13:11, 23 мая 2023
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Тяга к этим продуктам говорит о лобно-височной деменции

Проверьте себя

Самым известным типом деменции является болезнь Альцгеймера. Но существуют ещё и такие разновидности старческого слабоумия, как лобно-височная деменция. При ней у человека возникают проблемы с поведением и речью.

Лобно-височная деменция может изменить предпочтения человека в еде. Каждого из нас время от времени тянет в вредной пище. Но это может также свидетельствовать о наличии лобно-височной формы старческого слабоумия.

Тяга к этим продуктам говорит о лобно-височной деменции
Alzheimer's Research UK

Согласно данным Общества Альцгеймера, люди с лобно-височной деменцией могут испытывать тягу к сладкой, жирной пище или углеводам, а также забывать о своих манерах за столом.

Как показало исследование, опубликованное в JAMA Neurology, пациенты с лобно-височной деменцией ели гораздо больше сахара и углеводов.

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