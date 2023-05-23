Тяга к этим продуктам говорит о лобно-височной деменции

Согласно данным Общества Альцгеймера, люди с лобно-височной деменцией могут испытывать тягу к сладкой, жирной пище или углеводам, а также забывать о своих манерах за столом.

Как показало исследование, опубликованное в JAMA Neurology, пациенты с лобно-височной деменцией ели гораздо больше сахара и углеводов.

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