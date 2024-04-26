Тяжелый старт, короткая жизнь: белки показали, как ранняя травма вредит

Кто виноват? «Ранние жизненные невзгоды», как называют их ученые. Авторы исследования, проведенного в рамках проекта Kluane Red Squirrel Project, отслеживали тысячи белок на протяжении 30 лет. Они обнаружили, что чем с большим количеством проблем сталкивалась молодая белка в первый год существования, тем короче была ее продолжительность жизни.

Однако есть и проблеск надежды. В ходе исследования было отмечено явление под названием «пищевой бум» — период изобилия пищи раз в несколько лет. Белки, которым посчастливилось пережить пищевой бум на второй год жизни, смогли преодолеть негативные последствия тяжелого первого года и прожить столько же, если не больше.

Это говорит о том, что дело не только в калориях, но и в сложном взаимодействии таких факторов, как конкуренция, которые могут уменьшить влияние ранних трудностей. Сейчас ученые углубляются в изучение этих механизмов, надеясь, что полученные результаты могут найти применение в исследованиях жизнестойкости человека.

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