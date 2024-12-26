Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 декабря 2024, 14:15
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У 140 модераторов *Facebook диагностировали «болезнь военных» — ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство
Более чем у 140 модераторов контента *Facebook в Кении было диагностировано тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и другие психические расстройства. Модераторы сталкивались с графическим контентом, включая убийства, самоубийства и жестокое обращение с детьми, когда просматривали посты в социальных сетях для *Meta, материнской компании *Facebook.
У 140 модераторов *Facebook диагностировали «болезнь военных» — ПТСР
© Ferra

У работников, нанятых аутсорсинговой компанией Samasource Kenya, специалисты по психическому здоровью Национальной больницы Кениатты диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), генерализованное тревожное расстройство (ГТР) и большое депрессивное расстройство (БДР). Против компании *Meta и Samasource был подан иск, в котором утверждается, что условия труда были плохими, а зарплата — недостаточной.

Модераторы описывали ужасающий контент, включая некрофилию и терроризм, от которого некоторые падали в обморок или кричали. В иске утверждается, что у многих модераторов развились наркомания, проблемы в браке и страх мести со стороны террористических групп.

Несмотря на изнурительный труд, они зарабатывали значительно меньше своих американских коллег и работали в тяжелых условиях под постоянным наблюдением.

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