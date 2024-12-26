У работников, нанятых аутсорсинговой компанией Samasource Kenya, специалисты по психическому здоровью Национальной больницы Кениатты диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), генерализованное тревожное расстройство (ГТР) и большое депрессивное расстройство (БДР). Против компании *Meta и Samasource был подан иск, в котором утверждается, что условия труда были плохими, а зарплата — недостаточной.

Модераторы описывали ужасающий контент, включая некрофилию и терроризм, от которого некоторые падали в обморок или кричали. В иске утверждается, что у многих модераторов развились наркомания, проблемы в браке и страх мести со стороны террористических групп.

Несмотря на изнурительный труд, они зарабатывали значительно меньше своих американских коллег и работали в тяжелых условиях под постоянным наблюдением.

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