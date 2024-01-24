У Белого дома США есть своя аптека, и она столкнулась с серьезными проблемами

В ходе расследования были обнаружены рукописные записи рецептов с ошибками, неадекватная утилизация контролируемых веществ, а также нарушение правил, когда вместо экономичных выдавались дорогие фирменные рецепты. Кроме того, аптека чрезмерно расходовала средства на такие препараты, как Provigil и Ambien.

В отчете высказываются опасения по поводу сотен тысяч долларов, потраченных на медицинское обслуживание сотрудников, не имеющих на это права, и потенциального выставления счетов Министерству обороны. Несмотря на 60 пациентов, клиника Executive Medicine обслуживала 6 000 сотрудников, что привело к нарушениям в выставлении счетов.

Должностные лица Министерства обороны согласились с рекомендациями и работают над их выполнением.