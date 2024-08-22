У детского ожирения нашли новые серьезные заболевания-«спутники»

В исследовании были проанализированы данные более 2,1 миллиона корейских детей в период с 2009 по 2020 год, что делает его одним из крупнейших исследований связи между ожирением и кожными заболеваниями. Результаты показали, что дети с ожирением более склонны к развитию этих кожных заболеваний по сравнению с их сверстниками с нормальным весом. В частности, наиболее сильную корреляцию показал атопический дерматит: у набравших вес детей риск развития этого заболевания был выше, а у похудевших — ниже.

Исследователи подчеркивают важность поддержания здорового веса в детстве для потенциального снижения риска развития этих хронических кожных заболеваний. Они выступают за профилактические меры, такие как пропаганда здорового питания и стратегий контроля веса, особенно в школьном возрасте, чтобы снизить вероятность развития ИОЗК.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.