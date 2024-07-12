У иммунных клеток нашли «таймер сна»

Механизм, контролируемый через путь cAMP-PKA, с течением времени гасит активность иммунных клеток. Это предотвращает чрезмерный иммунный ответ, который в противном случае может привести к повреждению печени. Однако в хронических случаях таймер может ограничивать эффективную борьбу с вирусом, позволяя гепатиту В сохраняться и вызывать повреждения органов.

Ведущий исследователь Перси Кнолле считает, что воздействие на этот таймер может произвести революцию в лечении гепатита В. Потенциальные методы лечения могут включать в себя манипуляции с Т-клетками, чтобы противостоять сигналам эндотелия, или разработку молекул для деактивации этого пути избирательно в иммунных клетках печени.

Такие усовершенствования могли бы улучшить существующие вакцинации и повысить эффективность лечения, особенно в регионах, где распространен хронический гепатит B.

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