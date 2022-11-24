У искусственных подсластителей обнаружили неожиданный полезный для здоровья эффект

У искусственных подсластителей обнаружили неожиданный полезный для здоровья эффектЭто касается подсластителей, которые входят в состав продуктов без сахара
Недавно учёные узнали, что три искусственных подсластителя, которые используют при создании диетических напитков, десертов, йогуртов, способны помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Это показало исследование, проведённое специалистами из Университета Брунеля в Лондоне.
Известно, что бактерии Cinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginos приводят к сепсису и пневмонии. Эти бактерии также отличаются устойчивостью к существующим сегодня антибиотикам.
Но команда британских учёных обнаружила, что такие подсластители, как сахарин, цикламат, ацесульфам-К, помогают подавить рост бактерий. Особенно эффективным оказался при этом ацесульфам-К.
Помимо этого, эксперты выяснили, что за счёт этих трёх подсластителей можно снизить устойчивость бактерий к антибиотикам. То есть для эффективного лечения потребуется меньше антибиотиков, чем раньше.
Как отметил доктор Ронан Маккарти, биолог из Лондонского университета Брунеля, искусственные подсластители можно найти во всех диетических продуктах, а также в продуктах без сахара. Такой же эффект оказывают подсластители, которые вы добавляете в чай или кофе.