У искусственных подсластителей обнаружили неожиданный полезный для здоровья эффект

Известно, что бактерии Cinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginos приводят к сепсису и пневмонии. Эти бактерии также отличаются устойчивостью к существующим сегодня антибиотикам.

Но команда британских учёных обнаружила, что такие подсластители, как сахарин, цикламат, ацесульфам-К, помогают подавить рост бактерий. Особенно эффективным оказался при этом ацесульфам-К.