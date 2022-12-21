У каких детей чаще всего развивается зависимость от игр и соцсетей

Новое исследование американских специалистов показало, что около 80 % подростков в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно проверяют свои аккаунты в социальных сетях. Также о том, что когда-либо в жизни увлекались онлайн-играми, сообщили 86 % опрошенных.

Известно, что девочки при этом больше склонны к формированию зависимости от социальных сетей, а мальчики - от игр.