У каких детей чаще всего развивается зависимость от игр и соцсетей

У каких детей чаще всего развивается зависимость от игр и соцсетейЭто показало исследование американских учёных
Зависимость от игр и соцсетей возникает чаще всего у детей, которым тяжело контролировать свои эмоции . Согласно исследованию, проведённому экспертами из Университета Джорджии, особенно склонны к зависимости от соцсетей и игр дети, которым трудно контролировать собственные эмоции.
Фото: Today
Новое исследование американских специалистов показало, что около 80 % подростков в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно проверяют свои аккаунты в социальных сетях. Также о том, что когда-либо в жизни увлекались онлайн-играми, сообщили 86 % опрошенных.
Известно, что девочки при этом больше склонны к формированию зависимости от социальных сетей, а мальчики - от игр.
Регулирование эмоций - это способность контролировать собственные эмоции. В том числе и то, когда эмоции у вас возникают и как вы их выражаете. Не у всех детей развивается этот навык. Поэтому подростки, у которых есть проблемы с контролем эмоций, больше подвержены развитию поведенческих зависимостей (от игр, от соцсетей). К счастью, их также можно научить управлять своими эмоциями.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Journal of Addictions & Offender Counseling.